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У Раді пропонують звільнити
"чорнобильців" від...

У Раді пропонують звільнити "чорнобильців" від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:02

J, и из этого следует что у нее никогда не было паспорта Украины? И как она жила до этого? А если украинский паспорт у неё тоже был, то она является гражданкой Украины, а серпасто-молоткастый просто заныкала и не сдала при обмене. И (если мне не изменяет мой склероз), то после провозглашения независимости, в паспортах СССР ставили штамп что отныне податель сего документа - гражданин не СССР, а Украины. Хотя у разного рода цыган можно и не такое встретить.
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RomanTik
 
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