У Раді пропонують звільнити

Додано: Чет 24 жов, 2019 19:02
J, и из этого следует что у нее никогда не было паспорта Украины? И как она жила до этого? А если украинский паспорт у неё тоже был, то она является гражданкой Украины, а серпасто-молоткастый просто заныкала и не сдала при обмене. И (если мне не изменяет мой склероз), то после провозглашения независимости, в паспортах СССР ставили штамп что отныне податель сего документа - гражданин не СССР, а Украины. Хотя у разного рода цыган можно и не такое встретить.
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