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Ахметов здобув повний контроль над "Запоріжсталлю"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Гірничо-металургійна група "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова купила 47% акцій металургійного комбінату "Запоріжсталь" в афільованих компаній.
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