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62 кг золота вилучено у
організаторів ухилення від...

62 кг золота вилучено у організаторів ухилення від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:42

62 кг золота вилучено у організаторів ухилення від...

Пропонуємо до обговорення:
62 кг золота виоучено у організаторів ухилення від сплати податків.

Дивися повний текст 62 кг золота вилучено у організаторів ухилення від сплати податків (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:42

Похоже что придумка "уклонения от налогов" была сделана чтобы изъять 62 кг золота.
Кстати, а какая дальнейшая судьба изъятого золота?
blueiceua
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