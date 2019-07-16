62 кг золота виоучено у організаторів ухилення від сплати податків.
Дивися повний текст 62 кг золота вилучено у організаторів ухилення від сплати податків (фото).
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:42
62 кг золота вилучено у організаторів ухилення від...
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Дивися повний текст 62 кг золота вилучено у організаторів ухилення від сплати податків (фото).
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:42
Похоже что придумка "уклонения от налогов" была сделана чтобы изъять 62 кг золота.
Кстати, а какая дальнейшая судьба изъятого золота?
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