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В Україні зміниться офіційний
прогноз курсу долара

В Україні зміниться офіційний прогноз курсу долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:48

В Україні зміниться офіційний прогноз курсу долара

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра Сергій Ніколайчук.

Дивися повний текст В Україні зміниться офіційний прогноз курсу долара.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:49

Какой смысл в таком прогнозе , если это всегда только пальцем в небо и корректируется по-факту?
kdevil
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