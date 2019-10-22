Про це повідомив заступник міністра Сергій Ніколайчук.
Дивися повний текст В Україні зміниться офіційний прогноз курсу долара.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:48
В Україні зміниться офіційний прогноз курсу долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зміниться офіційний прогноз курсу долара.
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:49
Какой смысл в таком прогнозе , если это всегда только пальцем в небо и корректируется по-факту?
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:19
белые пришли грабят красные пришли грабя ну куда крестьянину податься
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