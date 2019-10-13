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Експерти пояснили, чому бензин на АЗС не дешевшає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Пояснює директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн
Дивися повний текст Експерти пояснили, чому бензин на АЗС не дешевшає
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:28
Простому потребителю от такого анализа стало легче.
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