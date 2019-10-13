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Експерти пояснили, чому
бензин на АЗС не дешевшає

Експерти пояснили, чому бензин на АЗС не дешевшає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:28

Експерти пояснили, чому бензин на АЗС не дешевшає

Пропонуємо до обговорення:
Пояснює директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн

Дивися повний текст Експерти пояснили, чому бензин на АЗС не дешевшає.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:28

Простому потребителю от такого анализа стало легче.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:49

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Пояснює директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн


Это не эксперт, а базарная балаболка.

"Рост цен в предыдущие месяцы на дизтопливо был вызван введением со стороны Украины пошлин на транспортировку его из России трубопроводным транспортом. Сейчас рынок адаптировался." Иксперд :arrow:

ЧЕ?

Вообще то, введение со стороны Украины пошлин на транспортировку дизеля из России трубопроводным транспортом было вызвано тем, что Медведчук и Ко, который не без помощи "мальдивского" прихватил себе дизельный трубопровод - имел преимущество перед всеми остальными, так как продавал по ценам как все, а платил меньше чем другие пошлин, приблизительно на 30-40 евро на тонне.
Этими вот доп.пошлинами его и уровняли с другими поставщиками. То есть, никаким образом, кроме спекуляции, подорожание дизеля в рознице это решение вызвать не могло. Тем более, что в это же время еще и курс гривни к евро вырос на 4-6%, т.е. топливо обязано было дешеветь. Но, это ж Украина, потому "маємо те шо маємо" :evil:
Весна пришла?
EKO
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