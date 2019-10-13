Експерти пояснили, чому бензин на АЗС не дешевшає

Додано: Сер 23 жов, 2019 13:49

R2 написав: Пропонуємо до обговорення:

Пояснює директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн

Пропонуємо до обговорення:

Иксперд

Это не эксперт, а базарная балаболка."Рост цен в предыдущие месяцы на дизтопливо был вызван введением со стороны Украины пошлин на транспортировку его из России трубопроводным транспортом. Сейчас рынок адаптировался."ЧЕ?Вообще то, введение со стороны Украины пошлин на транспортировку дизеля из России трубопроводным транспортом было вызвано тем, что Медведчук и Ко, который не без помощи "мальдивского" прихватил себе дизельный трубопровод - имел преимущество перед всеми остальными, так как продавал по ценам как все, а платил меньше чем другие пошлин, приблизительно на 30-40 евро на тонне.Этими вот доп.пошлинами его и уровняли с другими поставщиками. То есть, никаким образом, кроме спекуляции, подорожание дизеля в рознице это решение вызвать не могло. Тем более, что в это же время еще и курс гривни к евро вырос на 4-6%, т.е. топливо обязано было дешеветь. Но, это ж Украина, потому "маємо те шо маємо"