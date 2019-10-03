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Суд зобов'язав Roshen доплатити 23 млн грн в бюджет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:30
Пропонуємо до обговорення:
Попередньо за службовим вирахували вартість прокладки в комплекс інженерних споруд і комунікацій
Дивися повний текст Суд зобов'язав Roshen доплатити 23 млн грн в бюджет Борисполя
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R2
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:30
Ну теперь Бориспольским чинушам работы будет, по освоению бабла.
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tigr-uu
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