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Суд зобов'язав Roshen доплатити
23 млн грн в бюджет...

Суд зобов'язав Roshen доплатити 23 млн грн в бюджет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:30

Суд зобов'язав Roshen доплатити 23 млн грн в бюджет...

Пропонуємо до обговорення:
Попередньо за службовим вирахували вартість прокладки в комплекс інженерних споруд і комунікацій

Дивися повний текст Суд зобов'язав Roshen доплатити 23 млн грн в бюджет Борисполя.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:30

Ну теперь Бориспольским чинушам работы будет, по освоению бабла.
tigr-uu
 
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