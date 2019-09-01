Morgan Stanley: 30 тис. супутників обійдуться Маску в...

Додано: Сер 23 жов, 2019 13:04

Маск - человечище! Великий мечтатель, которому удалось сдвинуть с мертвой точки очень многие важные технологические проблемы (в плане их глобального внедрения).



Убежден, что если бы не его Тесла, электрокары еще десятилетия были бы на втором плане у ведущих производителей.



Его заслуги в космической отрасли также трудно переоценить. Помнится, на заре деятельности SpaceX видел интервью какого-то динозавра из конторы им. Хруничева, который рассказывал, что многоразовые первые ступени с ракетной посадкой - это мошенничество, что экономически они себя не оправдают и т.д. Сейчас SpaceX производит в районе 20 пусков своих Falcon 9 ежегодно!



Может Маск и не во всех проектах успешен, но ломать стереотипы у него получается отлично.



Доступный спутниковый интернет - еще один крайне интересный проект. Мобильные операторы конкретно зажрались и обленились - в колхозах в 20-30 км от областного центра зачастую нереально пользоваться мобильным интернетом вообще. Про туристические поездки и говорить нечего.