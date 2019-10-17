22 жовтня 2019 року “Київстар” представив оновлену лінійку тарифних планів для контрактних абонентів.
Дивися повний текст Київстар представив нові тарифи.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:48
Київстар представив нові тарифи
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Дивися повний текст Київстар представив нові тарифи.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:48
Что-то у Киевстара кукуха окончательно поехала: минимальный тариф по предоплате -- 125 гривен за 28 дней. При этом в 4 раза меньше трафика, чем на контракте 8)
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