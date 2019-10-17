22 жовтня 2019 року “Київстар” представив оновлену лінійку тарифних планів для контрактних абонентів.
Дивися повний текст Київстар представив нові тарифи.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:48
Київстар представив нові тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар представив нові тарифи.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:48
Что-то у Киевстара кукуха окончательно поехала: минимальный тариф по предоплате -- 125 гривен за 28 дней. При этом в 4 раза меньше трафика, чем на контракте 8)
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:34
Re: Київстар представив нові тарифи
120 мин на врагов за 150 грн? Какое убожество! У Лайфа за эти деньги можно 1500 мин получить на всё. Безлимит в сети это хорошо, но минуты на внешсеть как из пипетки накапали.
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:29
а зачем писать представил "новые"?
как по мне они просто повысили цены
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:16
Это тарифы для новых абонентов, но для старых существуют (по крайней мере пока) значительно более интересные тарифы. Кроме того есть практика индивидуальных предложений. Например мне предложили покупать у киевстара интернет по 10грн/30дней 1000Мб, я естественно согласился поскольку не пользуюсь кроме интернета практически ничем. Поэтому пока я из киевстара не ухожу.
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