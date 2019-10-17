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Київстар представив
нові тарифи

Київстар представив нові тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:48

Київстар представив нові тарифи

Пропонуємо до обговорення:
22 жовтня 2019 року “Київстар” представив оновлену лінійку тарифних планів для контрактних абонентів.

Дивися повний текст Київстар представив нові тарифи.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:48

Что-то у Киевстара кукуха окончательно поехала: минимальный тариф по предоплате -- 125 гривен за 28 дней. При этом в 4 раза меньше трафика, чем на контракте 8)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:34

Re: Київстар представив нові тарифи

120 мин на врагов за 150 грн? Какое убожество! У Лайфа за эти деньги можно 1500 мин получить на всё. Безлимит в сети это хорошо, но минуты на внешсеть как из пипетки накапали.
lite
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:12

не переживайте, остальные операторы пойдут тем же путем :)
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:29

а зачем писать представил "новые"?
как по мне они просто повысили цены
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:49

жадность порождает бедность...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:50

да пошли он на небо за звездочкой с такими тарифами !
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:39

А когда у КС будет интерное на трассах нашей страны работать ?????
andriklsd
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:16

Это тарифы для новых абонентов, но для старых существуют (по крайней мере пока) значительно более интересные тарифы. Кроме того есть практика индивидуальных предложений. Например мне предложили покупать у киевстара интернет по 10грн/30дней 1000Мб, я естественно согласился поскольку не пользуюсь кроме интернета практически ничем. Поэтому пока я из киевстара не ухожу.
adikali
 
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