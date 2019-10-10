RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд Лондона зобов’язав
Коломойського та інших сплатити...

Суд Лондона зобов’язав Коломойського та інших сплатити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:24

Суд Лондона зобов’язав Коломойського та інших сплатити...

Пропонуємо до обговорення:
*Термін сплати* - до 12 листопада 2019 року.

Дивися повний текст Суд Лондона зобов’язав Коломойського та інших сплатити витрати ПриватБанку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91495
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:24

ото суд!
розглянув справу і виніс рішення - це не наша юрисдикція
а за розгляд - заплатіть пару мільйонів фунтів...))
в Англії найдоступніше правосуддя?
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 05.11.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:52

Бєня нікада нікаму нічєво нає должен. Зате весь світ винен йому.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Подолянин і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд зобов'язав Roshen доплатити 23 млн грн в бюджет...
R2 » Сер 23 жов, 2019 12:30
1 33
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 12:30
tigr-uu
Кого з госпсуб'єктів зобов'яжуть приймати оплату...
R2 » Чет 10 жов, 2019 11:54
1 107
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 06:49
happyavto
Johnson&Johnson зобов'язали виплатити пацієнту $8 млрд...
R2 » Сер 09 жов, 2019 18:10
3 212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 12:13
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23707)
23.10.2019 16:11
Лаунж Кей (287)
23.10.2019 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.