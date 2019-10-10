*Термін сплати* - до 12 листопада 2019 року.
Дивися повний текст Суд Лондона зобов’язав Коломойського та інших сплатити витрати ПриватБанку.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:24
Суд Лондона зобов’язав Коломойського та інших сплатити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд Лондона зобов’язав Коломойського та інших сплатити витрати ПриватБанку.
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:24
ото суд!
розглянув справу і виніс рішення - це не наша юрисдикція
а за розгляд - заплатіть пару мільйонів фунтів...))
в Англії найдоступніше правосуддя?
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