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Скільки грошей українці
тримають у банках (інфографіка)

Скільки грошей українці тримають у банках (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:13

Скільки грошей українці тримають у банках (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

Дивися повний текст Скільки грошей українці тримають у банках (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:13

А где результаты либертарианства?

https://censor.net.ua/blogs/3155502/lib ... _leviathan
arturkamd
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