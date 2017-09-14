Про це повідомляється на сайті ФГВФО.
Дивися повний текст Скільки грошей українці тримають у банках (інфографіка).
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:13
Скільки грошей українці тримають у банках (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки грошей українці тримають у банках (інфографіка).
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:13
А где результаты либертарианства?
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