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Субсидії по-новому: як та
відколи зміняться нарахування...

Субсидії по-новому: як та відколи зміняться нарахування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:13

Субсидії по-новому: як та відколи зміняться нарахування...

Пропонуємо до обговорення:
Субсидії в цьому опалювальному сезоні не будуть зменшені.

Дивися повний текст Субсидії по-новому: як та відколи зміняться нарахування пільг (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:14

вот они результаты либертарианства

https://censor.net.ua/blogs/3155502/lib ... _leviathan
arturkamd
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