Субсидії в цьому опалювальному сезоні не будуть зменшені.
Дивися повний текст Субсидії по-новому: як та відколи зміняться нарахування пільг (інфографіка).
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:13
Субсидії по-новому: як та відколи зміняться нарахування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидії по-новому: як та відколи зміняться нарахування пільг (інфографіка).
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:14
вот они результаты либертарианства
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