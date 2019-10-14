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Кличко повідомив, коли киянам
увімкнуть опалення в...

Кличко повідомив, коли киянам увімкнуть опалення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:33

Кличко повідомив, коли киянам увімкнуть опалення в...

Пропонуємо до обговорення:
Опалення в житлових будинках в столиці увімкнуть 25 жовтня.

Дивися повний текст Кличко повідомив, коли киянам увімкнуть опалення в житлових будинках.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:33

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