|
|
Кличко повідомив, коли киянам увімкнуть опалення в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Опалення в житлових будинках в столиці увімкнуть 25 жовтня.
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли киянам увімкнуть опалення в житлових будинках
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91501
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:33
Крупнейшая в Европе ?
-
o_kovalev
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 23.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему