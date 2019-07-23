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Японські бізнесмени зацікавилися
"Державою у смартфоні" – ОП

Японські бізнесмени зацікавилися "Державою у смартфоні" – ОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:59

Японські бізнесмени зацікавилися "Державою у смартфоні" – ОП

Пропонуємо до обговорення:
Про це йшлося на зустрічі в Токіо, повідомляє прес-служба глави держави.

Дивися повний текст Японські бізнесмени зацікавилися \"Державою у смартфоні\" – ОП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:00

Кто ему речь писал? Дешёвые программисты - это индусы, китайцы. Белорусы были, может и сейчас есть. Хохлы - это середняки. Существенно дороже индусов, но и результат более качественный.
moveton
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