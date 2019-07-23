Про це йшлося на зустрічі в Токіо, повідомляє прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Японські бізнесмени зацікавилися \"Державою у смартфоні\" – ОП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:59
Японські бізнесмени зацікавилися "Державою у смартфоні" – ОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Японські бізнесмени зацікавилися \"Державою у смартфоні\" – ОП.
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:00
Кто ему речь писал? Дешёвые программисты - это индусы, китайцы. Белорусы были, может и сейчас есть. Хохлы - это середняки. Существенно дороже индусов, но и результат более качественный.
|