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«ЗАЗ» розпочав виробництво нових автомобілів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10
Пропонуємо до обговорення:
Входить до корпорації «УкрАВТО» Запорізький автомобілебудівний завод (АТ «ЗАЗ») з метою завантаження існуючих потужностей почав виробництво автомобілів спеціального призначення для виконання функцій мобільного офісу на базі автомобільного шасі Sinotruk на замовлення компанії «Нью Арк Україна» (Дніпро).
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10
Информация ни о чём.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:52
Это точно!
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apohvatuk
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Додано: Чет 24 жов, 2019 06:46
Обалденное достижение: завод, не так давно выпускавший ежемесячно тысячи автомобилей, в 2020-м выпустит аж 100 штук...((( Это было бы смешно...Если б не было так грустно...(((
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fminkov
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