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«ЗАЗ» розпочав виробництво нових автомобілів - ЗМІ
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10
Пропонуємо до обговорення:
Входить до корпорації «УкрАВТО» Запорізький автомобілебудівний завод (АТ «ЗАЗ») з метою завантаження існуючих потужностей почав виробництво автомобілів спеціального призначення для виконання функцій мобільного офісу на базі автомобільного шасі Sinotruk на замовлення компанії «Нью Арк Україна» (Дніпро).
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R2
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10
Информация ни о чём.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:52
Это точно!
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apohvatuk
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Додано: Чет 24 жов, 2019 06:46
Обалденное достижение: завод, не так давно выпускавший ежемесячно тысячи автомобилей, в 2020-м выпустит аж 100 штук...((( Это было бы смешно...Если б не было так грустно...(((
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fminkov
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:30
Електромобили в 80 х выпускали, сейчас бы запустили, и рабочие места и для людей
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bklochok
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:49
bklochok, если вспомнить что выпускали в нашей стране в 80-е (електроника, судостроение, машиностроение и т.д.), то становится очень грустно и очень хочется подержать за горло тех кто в 90-е бегал с листовками - "станем самостийными и заживем лучше чем во Франции".
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RomanTik
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:05
RomanTik написав:bklochok
, если вспомнить что выпускали в нашей стране в 80-е (електроника, судостроение, машиностроение и т.д.), то становится очень грустно и очень хочется подержать за горло тех кто в 90-е бегал с листовками - "станем самостийными и заживем лучше чем во Франции".
а тех кто в 14-е бегал в Донецке с листовками "станем независимыми и заживем лучше чем в Украине" ?
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J
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