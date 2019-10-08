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«ЗАЗ» розпочав виробництво
нових автомобілів - ЗМІ

«ЗАЗ» розпочав виробництво нових автомобілів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10

«ЗАЗ» розпочав виробництво нових автомобілів - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Входить до корпорації «УкрАВТО» Запорізький автомобілебудівний завод (АТ «ЗАЗ») з метою завантаження існуючих потужностей почав виробництво автомобілів спеціального призначення для виконання функцій мобільного офісу на базі автомобільного шасі Sinotruk на замовлення компанії «Нью Арк Україна» (Дніпро).

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10

Информация ни о чём.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:52

Это точно!
apohvatuk
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 06:46

Обалденное достижение: завод, не так давно выпускавший ежемесячно тысячи автомобилей, в 2020-м выпустит аж 100 штук...((( Это было бы смешно...Если б не было так грустно...(((
fminkov
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:30

Електромобили в 80 х выпускали, сейчас бы запустили, и рабочие места и для людей
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:49

bklochok, если вспомнить что выпускали в нашей стране в 80-е (електроника, судостроение, машиностроение и т.д.), то становится очень грустно и очень хочется подержать за горло тех кто в 90-е бегал с листовками - "станем самостийными и заживем лучше чем во Франции".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:05

  RomanTik написав:bklochok, если вспомнить что выпускали в нашей стране в 80-е (електроника, судостроение, машиностроение и т.д.), то становится очень грустно и очень хочется подержать за горло тех кто в 90-е бегал с листовками - "станем самостийными и заживем лучше чем во Франции".

а тех кто в 14-е бегал в Донецке с листовками "станем независимыми и заживем лучше чем в Украине" ?
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:03

В Донецке? С листовками? Бегали? Не видел. Зато могу показать, как в Киеве в кастрюлях прыгали, а во Львове на коленях ползали.
astatempo
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