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«ЗАЗ» розпочав виробництво
нових автомобілів - ЗМІ

«ЗАЗ» розпочав виробництво нових автомобілів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10

«ЗАЗ» розпочав виробництво нових автомобілів - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Входить до корпорації «УкрАВТО» Запорізький автомобілебудівний завод (АТ «ЗАЗ») з метою завантаження існуючих потужностей почав виробництво автомобілів спеціального призначення для виконання функцій мобільного офісу на базі автомобільного шасі Sinotruk на замовлення компанії «Нью Арк Україна» (Дніпро).

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10

Информация ни о чём.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:52

Это точно!
apohvatuk
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 06:46

Обалденное достижение: завод, не так давно выпускавший ежемесячно тысячи автомобилей, в 2020-м выпустит аж 100 штук...((( Это было бы смешно...Если б не было так грустно...(((
fminkov
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:30

Електромобили в 80 х выпускали, сейчас бы запустили, и рабочие места и для людей
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:49

bklochok, если вспомнить что выпускали в нашей стране в 80-е (електроника, судостроение, машиностроение и т.д.), то становится очень грустно и очень хочется подержать за горло тех кто в 90-е бегал с листовками - "станем самостийными и заживем лучше чем во Франции".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:12

Мощность завода 280 000 авто в год. Где начало нового производства? 16 машин это 4 часа работы.
arnold9472
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:40

fminkov,
ты за всех не расписывайся, а то я тоже из Луганска но мне твое "нехатели-нескакали" до одного места. Ты пал жертвой пропаганды ввиду своего невыдающегося интеллекта. И теперь пожинаешь плоды. А что именно вы ныне там живущие пожинаете - я знаю не понаслышке. Есл ты конечно не сквозанул от "народного счастья" в Ростов на заработки, ишачить на кавказцев
redmax11
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