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«ЗАЗ» розпочав виробництво нових автомобілів - ЗМІ
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10
Пропонуємо до обговорення:
Входить до корпорації «УкрАВТО» Запорізький автомобілебудівний завод (АТ «ЗАЗ») з метою завантаження існуючих потужностей почав виробництво автомобілів спеціального призначення для виконання функцій мобільного офісу на базі автомобільного шасі Sinotruk на замовлення компанії «Нью Арк Україна» (Дніпро).
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R2
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10
Информация ни о чём.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:52
Это точно!
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apohvatuk
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Додано: Чет 24 жов, 2019 06:46
Обалденное достижение: завод, не так давно выпускавший ежемесячно тысячи автомобилей, в 2020-м выпустит аж 100 штук...((( Это было бы смешно...Если б не было так грустно...(((
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fminkov
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:30
Електромобили в 80 х выпускали, сейчас бы запустили, и рабочие места и для людей
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bklochok
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:49
bklochok, если вспомнить что выпускали в нашей стране в 80-е (електроника, судостроение, машиностроение и т.д.), то становится очень грустно и очень хочется подержать за горло тех кто в 90-е бегал с листовками - "станем самостийными и заживем лучше чем во Франции".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:12
Мощность завода 280 000 авто в год. Где начало нового производства? 16 машин это 4 часа работы.
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arnold9472
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:40
fminkov,
ты за всех не расписывайся, а то я тоже из Луганска но мне твое "нехатели-нескакали" до одного места. Ты пал жертвой пропаганды ввиду своего невыдающегося интеллекта. И теперь пожинаешь плоды. А что именно вы ныне там живущие пожинаете - я знаю не понаслышке. Есл ты конечно не сквозанул от "народного счастья" в Ростов на заработки, ишачить на кавказцев
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redmax11
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:14
Волинянки для ООС кращеб випускали...
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bardik197
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Додано: Чет 24 жов, 2019 19:06
Это хорошо что в Украине государство перестало субсидировать авто-промышленность.
Честный капиталистический дарвинизм покажет кто достоин остаться в живых.
Запустятся новые предприятия в сферах в которых действительно нуждается экономика.
Попалась сегодня статья, в России автозавод ГАЗ живет только за счет госзаказов правителства России.
И завод ГАЗ мучается и Российское государство тратится на поддержку неконкурентного в мире предприятия.
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Yura_Gag
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