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Перші сервіси «держави в
смартфоні»: е-посвідчення водія...

Перші сервіси «держави в смартфоні»: е-посвідчення водія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:40

Перші сервіси «держави в смартфоні»: е-посвідчення водія...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив рішення, які дозволять запустити онлайн-послуги електронного посвідчення водія та техпаспорту вже незабаром.

Дивися повний текст Перші сервіси «держави в смартфоні»: е-посвідчення водія та техпаспорт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:41

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