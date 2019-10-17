Уряд ухвалив рішення, які дозволять запустити онлайн-послуги електронного посвідчення водія та техпаспорту вже незабаром.
Дивися повний текст Перші сервіси «держави в смартфоні»: е-посвідчення водія та техпаспорт.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:40
Перші сервіси «держави в смартфоні»: е-посвідчення водія...
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Дивися повний текст Перші сервіси «держави в смартфоні»: е-посвідчення водія та техпаспорт.
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:41
Государство-Левиафан
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