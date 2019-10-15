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Міжбанк: середа пройшла
не на користь гривні

Міжбанк: середа пройшла не на користь гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:39

Міжбанк: середа пройшла не на користь гривні

Пропонуємо до обговорення:
Середа на валютному ринку пройшла з певними курсовими сюрпризами і вочевидь не на користь гривні.

Дивися повний текст Міжбанк: середа пройшла не на користь гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:40

https://censor.net.ua/blogs/3155502/lib ... _leviathan

Что дальше?
arturkamd
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