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Нардепи пропонують контролювати тарифи інтернет-провайдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:46
Пропонуємо до обговорення:
Крім голосового зв'язку, зробити загальнодоступною послугу широкосмугового доступу до інтернету.
Дивися повний текст Нардепи пропонують контролювати тарифи інтернет-провайдерів
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Додано: Сер 23 жов, 2019 19:46
это самая насущная проблема в стране?...
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