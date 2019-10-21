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Нардепи пропонують контролювати
тарифи інтернет-провайдерів

Нардепи пропонують контролювати тарифи інтернет-провайдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:46

Нардепи пропонують контролювати тарифи інтернет-провайдерів

Пропонуємо до обговорення:
Крім голосового зв'язку, зробити загальнодоступною послугу широкосмугового доступу до інтернету.

Дивися повний текст Нардепи пропонують контролювати тарифи інтернет-провайдерів.
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