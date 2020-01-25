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Як здійснюється перерахунок
виплат пенсіонерам, які працюють

Як здійснюється перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:17

Як здійснюється перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють

Пропонуємо до обговорення:
Для українських пенсіонерів, що працюють після виходу на пенсію, діє порядок для перерахунку виплат.

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R2
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