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Від 25 до 35: експерт пояснив, яким буде курс долара...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:49
Пропонуємо до обговорення:
У держбюджеті-2019 розрахунки проводилися, виходячи з курсу на кінець 2019 року на рівні 29,4 грн/дол
Дивися повний текст Від 25 до 35: експерт пояснив, яким буде курс долара через рік
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Додано: Сер 23 жов, 2019 20:49
в диапазоне от 25 до 35 грн/долл.
ЭКСПЕРД ! по другому и не скажешь !
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yama
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