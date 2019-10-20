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Від 25 до 35: експерт пояснив,
яким буде курс долара...

Від 25 до 35: експерт пояснив, яким буде курс долара...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:49

Від 25 до 35: експерт пояснив, яким буде курс долара...

Пропонуємо до обговорення:
У держбюджеті-2019 розрахунки проводилися, виходячи з курсу на кінець 2019 року на рівні 29,4 грн/дол

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:49

в диапазоне от 25 до 35 грн/долл.
ЭКСПЕРД ! по другому и не скажешь !
yama
 
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