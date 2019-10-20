У держбюджеті-2019 розрахунки проводилися, виходячи з курсу на кінець 2019 року на рівні 29,4 грн/дол
Дивися повний текст Від 25 до 35: експерт пояснив, яким буде курс долара через рік.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 20:49
Від 25 до 35: експерт пояснив, яким буде курс долара...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 25 до 35: експерт пояснив, яким буде курс долара через рік.
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:57
І цим людям за такі прогнози ще й гроші платять.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:14
Re: Від 25 до 35: експерт пояснив, яким буде курс долара...
25 - 35
для криптокоина такой прогноз был бы в общем уместен.
а для гривны хотелось бы поточнее.
хотя, сколько прогнозеров - столько и прогнозов
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