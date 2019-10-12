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Середня зарплатня на рівні 16
тис. грн, зростання ВВП на...

Середня зарплатня на рівні 16 тис. грн, зростання ВВП на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:24

Середня зарплатня на рівні 16 тис. грн, зростання ВВП на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020-2022 роки.

Дивися повний текст Середня зарплатня на рівні 16 тис. грн, зростання ВВП на 5,1%: Кабмін переглянув макропоказники до 2022.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:24

сохраню на память. буду подпитываться оптимизмом когда будет грустно...
ruslan42212
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