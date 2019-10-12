Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020-2022 роки.
Дивися повний текст Середня зарплатня на рівні 16 тис. грн, зростання ВВП на 5,1%: Кабмін переглянув макропоказники до 2022.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 08:24
Середня зарплатня на рівні 16 тис. грн, зростання ВВП на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплатня на рівні 16 тис. грн, зростання ВВП на 5,1%: Кабмін переглянув макропоказники до 2022.
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:24
сохраню на память. буду подпитываться оптимизмом когда будет грустно...
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:17
На моей памяти помню даже милионные зарплаты, правда те миллионы ничего не стояли.
Как минимум нужно указывать эквивалент в евро или долларах.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:42
Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:37
Другими сллвами,даже в оптимистичном сценарии никаких роста экономики на 40% за 5 лет нет и близко.
А рост средней зарплаты почти на 40% за 3 года при том, что совокупные рост экономики составит менее 15% .... А за счёт чего??
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