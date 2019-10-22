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Уряд анонсував електронний
підпис менш ніж за хвилину

Уряд анонсував електронний підпис менш ніж за хвилину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:32

Уряд анонсував електронний підпис менш ніж за хвилину

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації анонсувало повноцінний запуск системи SmartID, яка дозволить отримати електронний підпис менш ніж за хвилину та використовувати його з будь-якого гаджету.

Дивися повний текст Уряд анонсував електронний підпис менш ніж за хвилину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:33

Блин они объединят все реестры и в смарте будет еподпись, и где Ваши денюшка _ в стране дураков...
y12r36
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