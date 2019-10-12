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Xiaomi представила світлодіодну лампу Yeelight Smart LED...
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Yeelight, яка входить до екосистеми Xiaomi і виробляє розумну світлодіодну освітлювальну продукцію для дому, представила в Китаї нову розумну світлодіодну лампу.
Дивися повний текст Xiaomi представила світлодіодну лампу Yeelight Smart LED Bulb (фото)
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R2
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:07
$18 за шесть ватт? Для меня слишком тусклая.
Хотя бы 10 а лучше 12.
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Подолянин
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:16
Это уже нанотехнологии такие что теплоотвод не нужен?
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p_a_l
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Суб 12 жов, 2019 20:54
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