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Xiaomi представила світлодіодну лампу Yeelight Smart LED...
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Yeelight, яка входить до екосистеми Xiaomi і виробляє розумну світлодіодну освітлювальну продукцію для дому, представила в Китаї нову розумну світлодіодну лампу.
Дивися повний текст Xiaomi представила світлодіодну лампу Yeelight Smart LED Bulb (фото)
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R2
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:07
$18 за шесть ватт? Для меня слишком тусклая.
Хотя бы 10 а лучше 12.
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Подолянин
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:16
Это уже нанотехнологии такие что теплоотвод не нужен?
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p_a_l
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:08
"предлагает яркость до 700 лм" - в Люменах измеряется световой поток (исходя из контекста), а яркость в Канделах. К слову, мегасупер световая отдача на уровне 117 Лм/Вт не сильно отличается от средних показателей 100-110 Лм/Вт в существующих аналогах. малая мощность (6 Вт) и хорошее охлаждение предполагает работу светодиодов в режиме незначительной перегрузки и светодиоды скорее всего там обычные, выводы делайте сами...
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v4_atol
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Додано: Чет 24 жов, 2019 19:40
p_a_l написав:
Это уже нанотехнологии такие что теплоотвод не нужен?
Теплоотвод для 6-ти ватт?..
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Skypups
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Суб 12 жов, 2019 20:54
ТЕА
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