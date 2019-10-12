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Xiaomi представила світлодіодну
лампу Yeelight Smart LED...

Xiaomi представила світлодіодну лампу Yeelight Smart LED...
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:07

Xiaomi представила світлодіодну лампу Yeelight Smart LED...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Yeelight, яка входить до екосистеми Xiaomi і виробляє розумну світлодіодну освітлювальну продукцію для дому, представила в Китаї нову розумну світлодіодну лампу.

Дивися повний текст Xiaomi представила світлодіодну лампу Yeelight Smart LED Bulb (фото).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:07

$18 за шесть ватт? Для меня слишком тусклая.
Хотя бы 10 а лучше 12.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:16

Это уже нанотехнологии такие что теплоотвод не нужен?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:08

"предлагает яркость до 700 лм" - в Люменах измеряется световой поток (исходя из контекста), а яркость в Канделах. К слову, мегасупер световая отдача на уровне 117 Лм/Вт не сильно отличается от средних показателей 100-110 Лм/Вт в существующих аналогах. малая мощность (6 Вт) и хорошее охлаждение предполагает работу светодиодов в режиме незначительной перегрузки и светодиоды скорее всего там обычные, выводы делайте сами...
v4_atol
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:40

  p_a_l написав:Это уже нанотехнологии такие что теплоотвод не нужен?

Теплоотвод для 6-ти ватт?..
Skypups
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:44

Тот случай, когда умная светодиодная лампа умнее толпойобов ее покупающих.
summacut
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