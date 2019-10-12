Xiaomi представила світлодіодну лампу Yeelight Smart LED...

Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:37

Подобные смарт-лампочки уже как пару лет есть в продаже в Украине, хороших производителей стоят примерно 25 долларов с пятилетней гарантией.

На сегодня управление лампочкой через интернет у нас в стране выглядит смешным, продажи мизерные и единичные даже. Обычно всё управление такой лампочкой заканчивается игрой в первые несколько дней, потом используется обычный выключатель.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.