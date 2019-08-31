Щоб припинити підприємницьку діяльність, потрібно погасити всі заборгованості з податків і зборів.
Дивися повний текст Як закрити ФОП - інструкція від КМДА.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:19
Як закрити ФОП - інструкція від КМДА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як закрити ФОП - інструкція від КМДА.
Додано: Чет 24 жов, 2019 09:22
Re: Як закрити ФОП - інструкція від КМДА
Дать денег юристу при налоговой и тебя быстренько закроют
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