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Як закрити ФОП -
інструкція від КМДА

Як закрити ФОП - інструкція від КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:19

Як закрити ФОП - інструкція від КМДА

Пропонуємо до обговорення:
Щоб припинити підприємницьку діяльність, потрібно погасити всі заборгованості з податків і зборів.

Дивися повний текст Як закрити ФОП - інструкція від КМДА.
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О. Уже подготавливают
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:22

Re: Як закрити ФОП - інструкція від КМДА

Дать денег юристу при налоговой и тебя быстренько закроют
p_a_l
 
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