Про це повідомив керуючий партнер компанії АVM Development Group Владислав Кононов.
Дивися повний текст Земля і квартири під Києвом дорожчають.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:02
Земля і квартири під Києвом дорожчають
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Дивися повний текст Земля і квартири під Києвом дорожчають.
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:02
В стране, где сокращается население, цены не могут расти.
Пример: Япония. Цены плавно падают уже 20-ть лет.
Иногда всплеск на пару, тройку процентов , но тренд не меняется.
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