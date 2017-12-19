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Земля і квартири під
Києвом дорожчають

Земля і квартири під Києвом дорожчають
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:02

Земля і квартири під Києвом дорожчають

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керуючий партнер компанії АVM Development Group Владислав Кононов.

Дивися повний текст Земля і квартири під Києвом дорожчають.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:02

В стране, где сокращается население, цены не могут расти.
Пример: Япония. Цены плавно падают уже 20-ть лет.
Иногда всплеск на пару, тройку процентов , но тренд не меняется.
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