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Стало відомо, у кого Україна
закупила найбільше газу

Стало відомо, у кого Україна закупила найбільше газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:13

Стало відомо, у кого Україна закупила найбільше газу

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 8 місяців нинішнього року Україна імпортувала 7,7 млрд куб. м газу.

Дивися повний текст Стало відомо, у кого Україна закупила найбільше газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:13

5.1 куб на доллар.
5 грн куб.
wild2006
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