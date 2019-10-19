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Стало відомо, у кого Україна закупила найбільше газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:13
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 8 місяців нинішнього року Україна імпортувала 7,7 млрд куб. м газу.
Дивися повний текст Стало відомо, у кого Україна закупила найбільше газу
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:13
5.1 куб на доллар.
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