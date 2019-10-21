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У центрі зайнятості розповіли,
у кого у Києві найвищі...

У центрі зайнятості розповіли, у кого у Києві найвищі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:32

У центрі зайнятості розповіли, у кого у Києві найвищі...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше у Києві платять фахівцям з комп’ютерних систем.

Дивися повний текст У центрі зайнятості розповіли, у кого у Києві найвищі зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:33

Угадайте почему в IT самая высокая зп. Есть возможность в Украине работать на иностранного работодателя. У квалифицированного инженера украинца работающего на иностранца за границей ( Германия, Англия, Франция, США) зарплата будет соответствующая. Вот и ответы на все вопросы, почему украинцы уезжают и не возвращаются...
straponesa
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