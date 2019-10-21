Найбільше у Києві платять фахівцям з комп’ютерних систем.
Дивися повний текст У центрі зайнятості розповіли, у кого у Києві найвищі зарплати.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:32
У центрі зайнятості розповіли, у кого у Києві найвищі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У центрі зайнятості розповіли, у кого у Києві найвищі зарплати.
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:33
Угадайте почему в IT самая высокая зп. Есть возможность в Украине работать на иностранного работодателя. У квалифицированного инженера украинца работающего на иностранца за границей ( Германия, Англия, Франция, США) зарплата будет соответствующая. Вот и ответы на все вопросы, почему украинцы уезжают и не возвращаются...
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:51
Re: У центрі зайнятості розповіли, у кого у Києві найвищі...
все что ниже 16 000 сомневаюсь что кто-то пойдет в Киеве на такую зарплату на указанные должности...
Центр занятости никогда не отличалась нормальной статистикой
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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