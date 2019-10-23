Четвер знову порадує учасників торгів і спостерігачів змінами на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: чи розгойдають курс.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:56
Міжбанк: чи розгойдають курс
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Дивися повний текст Міжбанк: чи розгойдають курс.
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:56
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