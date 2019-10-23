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Міжбанк: чи розгойдають курс

Міжбанк: чи розгойдають курс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:56

Міжбанк: чи розгойдають курс

Пропонуємо до обговорення:
Четвер знову порадує учасників торгів і спостерігачів змінами на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: чи розгойдають курс.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:56

Рекомендуем к просмотру!

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