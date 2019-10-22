Коригування формули нарахування субсидій торкнеться близько 150 тисяч домогосподарств.
Дивися повний текст Як нараховуватимуть субсидії у 2020 році - роз'яснення Мінсоцполітики.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:33
Як нараховуватимуть субсидії у 2020 році - роз'яснення...
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Дивися повний текст Як нараховуватимуть субсидії у 2020 році - роз'яснення Мінсоцполітики.
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:33
Доходы на уровне 1600 грн на человека - это в день ? или как он себе это представляет ?
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