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Як нараховуватимуть субсидії
у 2020 році - роз'яснення...

Як нараховуватимуть субсидії у 2020 році - роз'яснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:33

Як нараховуватимуть субсидії у 2020 році - роз'яснення...

Пропонуємо до обговорення:
Коригування формули нарахування субсидій торкнеться близько 150 тисяч домогосподарств.

Дивися повний текст Як нараховуватимуть субсидії у 2020 році - роз'яснення Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:33

Доходы на уровне 1600 грн на человека - это в день ? или как он себе это представляет ?
Shall
 
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