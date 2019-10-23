Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3 роки.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:09
У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3 роки
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3 роки.
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:09
Сказочники. Если не ошибаюсь, до конца 2020 нужно порядка 20 млрд долларов выплатить по гос. долгу при стабильно отрицательном торговом балансе. Может рассчитывают на деребане земли вырулить?
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:55
Очень удобно учитывать только факторы играющие за гривну, а все плохое с нами не случится
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