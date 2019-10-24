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У Кабміні розповіли, яким буде
курс гривні у наступні 3 роки

У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:09

У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3 роки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3 роки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:09

Сказочники. Если не ошибаюсь, до конца 2020 нужно порядка 20 млрд долларов выплатить по гос. долгу при стабильно отрицательном торговом балансе. Может рассчитывают на деребане земли вырулить?
Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:07

Civis

Вы правы.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:55

Очень удобно учитывать только факторы играющие за гривну, а все плохое с нами не случится
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:22

Re: У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3

".....На реализацию именно такого, оптимистического сценария, будет влиять скорость проведения реформ, в частности – антикоррупционная, судебная защита прав собственности...."
Возникают попутно вопросы:
- в каких единицах измеряется скорость проведения реформ?
- прибор для измерения этой скорости?
- персонал для измерения скорости? (боюсь как бы это не "@ыбил" был или "п@донак")
svetoch-10
 
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