Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3 роки.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:09
У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3 роки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3 роки.
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:09
Сказочники. Если не ошибаюсь, до конца 2020 нужно порядка 20 млрд долларов выплатить по гос. долгу при стабильно отрицательном торговом балансе. Может рассчитывают на деребане земли вырулить?
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:55
Очень удобно учитывать только факторы играющие за гривну, а все плохое с нами не случится
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:22
Re: У Кабміні розповіли, яким буде курс гривні у наступні 3
".....На реализацию именно такого, оптимистического сценария, будет влиять скорость проведения реформ, в частности – антикоррупционная, судебная защита прав собственности...."
Возникают попутно вопросы:
- в каких единицах измеряется скорость проведения реформ?
- прибор для измерения этой скорости?
- персонал для измерения скорости? (боюсь как бы это не "@ыбил" был или "п@донак")
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:49
Пишут, сказочники.
А те кто рисовал нам 3 года 29-30, как их назвать?!
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