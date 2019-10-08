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Дубілет розповів про
скасовування обов'язкової...

Дубілет розповів про скасовування обов'язкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:40

Дубілет розповів про скасовування обов'язкової...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбуці.

Дивися повний текст Дубілет розповів про скасовування обов'язкової публікації законів у друкованих виданнях.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:40

можно подписать сразу несколько версий документа одним ключем и будет несколько версий подписаного документа и докажи потом какой из них первоночальный))
fernandeschmelzer78
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:47

fernandeschmelzer78

Геніально!
ви розкрили схему махінацій :)

і не треба нічого ламати і підбирати шифри-паролі-букви цифри :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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