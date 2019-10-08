Про це пише Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбуці.
Дивися повний текст Дубілет розповів про скасовування обов'язкової публікації законів у друкованих виданнях.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:40
Дубілет розповів про скасовування обов'язкової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет розповів про скасовування обов'язкової публікації законів у друкованих виданнях.
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:40
можно подписать сразу несколько версий документа одним ключем и будет несколько версий подписаного документа и докажи потом какой из них первоночальный))
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:47
fernandeschmelzer78
Геніально!
ви розкрили схему махінацій
і не треба нічого ламати і підбирати шифри-паролі-букви цифри
+50грн !
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