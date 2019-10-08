Про це пише Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбуці.
Дивися повний текст Дубілет розповів про скасовування обов'язкової публікації законів у друкованих виданнях.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:40
Дубілет розповів про скасовування обов'язкової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет розповів про скасовування обов'язкової публікації законів у друкованих виданнях.
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:40
можно подписать сразу несколько версий документа одним ключем и будет несколько версий подписаного документа и докажи потом какой из них первоночальный))
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:47
fernandeschmelzer78
Геніально!
ви розкрили схему махінацій
і не треба нічого ламати і підбирати шифри-паролі-букви цифри
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:42
Re: Дубілет розповів про скасовування обов'язкової...
Врядли в одну секунду полпишуться оба документа
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:42
Re: Дубілет розповів про скасовування обов'язкової...
В каждом документе будет "оттиск" ЕЦП со своим временем.
Сейчас всё гораааааздо печальнее - готовится один законопроект, согласовывается со всеми, потом секретариат печатает депутатам раздаточный материал другой, потом спикер подписывает третий, пррезиденту несут на подпись четвёртый, а в печать в Урядовый Курьер отдают пятый вариант.
Уже были скандалы (лень искать, если хотите, то найдёте сами в гугуле), когда депутаты ловили в Урядовом курьере распечатанные законы, которые отличались от тех, которые им раздавали. Кто-то даже в Конституционный суд подавал, потому как получается коллизия - законную силу должен иметь вариант, который опрылюднен, а голосовали другой вариант. Но скандал тихо спустили на тормозах, ибо стал явно понятен механизм, когда вносятся поправки в Закон о налогах или Бюджет и там вдруг появляются в исключениях целые предприятия.
|