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Дубілет розповів про
скасовування обов'язкової...

Дубілет розповів про скасовування обов'язкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:40

Дубілет розповів про скасовування обов'язкової...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбуці.

Дивися повний текст Дубілет розповів про скасовування обов'язкової публікації законів у друкованих виданнях.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:40

можно подписать сразу несколько версий документа одним ключем и будет несколько версий подписаного документа и докажи потом какой из них первоночальный))
fernandeschmelzer78
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:47

fernandeschmelzer78

Геніально!
ви розкрили схему махінацій :)

і не треба нічого ламати і підбирати шифри-паролі-букви цифри :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:42

Re: Дубілет розповів про скасовування обов'язкової...

fernandeschmelzer78 написав:можно подписать сразу несколько версий документа одним ключем и будет несколько версий подписаного документа и докажи потом какой из них первоночальный))
Врядли в одну секунду полпишуться оба документа
GALeon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:42

Re: Дубілет розповів про скасовування обов'язкової...

  fernandeschmelzer78 написав:можно подписать сразу несколько версий документа одним ключем и будет несколько версий подписаного документа и докажи потом какой из них первоночальный))

В каждом документе будет "оттиск" ЕЦП со своим временем.
Сейчас всё гораааааздо печальнее - готовится один законопроект, согласовывается со всеми, потом секретариат печатает депутатам раздаточный материал другой, потом спикер подписывает третий, пррезиденту несут на подпись четвёртый, а в печать в Урядовый Курьер отдают пятый вариант.
Уже были скандалы (лень искать, если хотите, то найдёте сами в гугуле), когда депутаты ловили в Урядовом курьере распечатанные законы, которые отличались от тех, которые им раздавали. Кто-то даже в Конституционный суд подавал, потому как получается коллизия - законную силу должен иметь вариант, который опрылюднен, а голосовали другой вариант. Но скандал тихо спустили на тормозах, ибо стал явно понятен механизм, когда вносятся поправки в Закон о налогах или Бюджет и там вдруг появляются в исключениях целые предприятия.
LutsMan
 
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