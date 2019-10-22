Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на матеріали суду.
Дивися повний текст Суд РФ зобов'язав Україну виплатити 112 мільйонів доларів за \"Укртатнафту\".
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:51
Суд РФ зобов'язав Україну виплатити 112 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд РФ зобов'язав Україну виплатити 112 мільйонів доларів за \"Укртатнафту\".
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:52
Смешно, учитывая сколько нам уже должна РФ по одному только Стокгольмскому арбитражу. А вообще давно напрашивается закон, по которому ввиду военных действий войск РФ на нашей территории и общей агрессивности властей России все решения судов РФ признать ничтожными и признавать только решения судов стран-посредников. Хотят свои бабки - пусть подают в суд в Швейцарии или Швеции
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