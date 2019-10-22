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Суд РФ зобов'язав Україну
виплатити 112 мільйонів...

Суд РФ зобов'язав Україну виплатити 112 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:51

Суд РФ зобов'язав Україну виплатити 112 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на матеріали суду.

Дивися повний текст Суд РФ зобов'язав Україну виплатити 112 мільйонів доларів за \"Укртатнафту\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:52

Смешно, учитывая сколько нам уже должна РФ по одному только Стокгольмскому арбитражу. А вообще давно напрашивается закон, по которому ввиду военных действий войск РФ на нашей территории и общей агрессивности властей России все решения судов РФ признать ничтожными и признавать только решения судов стран-посредников. Хотят свои бабки - пусть подают в суд в Швейцарии или Швеции
redmax11
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